Marta Fascina, come si presenta in Aula: una roba pazzesca

Marta Fascina in total black. La compagna di Silvio Berlusconi, nonché deputata di Forza Italia, si presenta alla Camera per la fiducia a Giorgia Meloni con un look sobrio. Nel dettaglio la Fascina indossa giacca e pantaloni neri, borsetta firmata, scarpe basse e i capelli raccolti in uno chignon alto. Ma ad attirare l'attenzione è il cellulare. Qui si vede la cover con il volto del "quasi" marito e leader di Forza Italia.

"Il discorso di Meloni? È stato un ottimo discorso, mi è piaciuto moltissimo...", ha commentato prima di entrare nell'emiciclo. Ad accompagnarla fino all'ingresso della Camera, Antimo, uno degli storici collaboratori di Berlusconi, che per anni gli ha fatto anche da autista. Nonostante le tensioni dei giorni scorsi tra la premier e il leader azzurro, la Fascina vanta un buon rapporto con la numero uno di Fratelli d'Italia. La riprova è un bacio sulla guancia nel momento in cui Giorgia e Marta si incrociano e si vedono.

Intanto la Fascina è stata da poco rieletta. La deputata ha vinto nel collegio uninominale di Marsala. Qui ha raccolto circa il 36 per cento. Eletta alle politiche del 2018, quella volta nei seggi assegnati con la quota proporzionale nella circoscrizione Campania 1, la Fascina è stata nella IV Commissione Difesa durante la legislatura.