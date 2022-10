Marta Fascina e Kate Middleton? L'intesa impensabile: loro due...

20 ottobre 2022 a

Cos'hanno in comune Marta Fascina e Kate Middleton? Più di quanto si possa immaginare. La compagna di Silvio Berlusconi, che alle ultime elezioni è stata rieletta alla Camera, ha cambiato molto il suo look da quando è stata ufficializzata la sua relazione con il Cav. Lo dimostrano le foto e i video che la ritraggono. E sono in molti ad averlo notato e a parlarne sui social. Cosa c'entra allora la futura regina consorte d'Inghilterra? C'entra eccome. Di mezzo ci sono proprio le scelte relative all'abbigliamento.

A unire le due donne sarebbe Alessandra Rich, designer milanese naturalizzata inglese. Si tratta di una delle stiliste di riferimento della Fascina, che veste tra le altre anche Kate Middleton. E pare che la compagna del Cav, come sottolineato dal Messaggero, si ispiri proprio alla moglie di William per la scelta dei suoi abiti. A tal proposito il quotidiano romano fa l'esempio dell'abito a pois azzurro e bianco, con bottoncini sul davanti e colletto lungo in pizzo, indossato dalla Fascina all'85esimo compleanno di Berlusconi. Si tratta dello stesso abito che la Duchessa del Galles aveva indossato prima di lei, anche se in versione blu.

Il prezzo dell'abito in questione dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.690 euro, stando a quanto si legge sul web. In ogni caso la Rich è la stilista di riferimento di non pochi personaggi noti, come per esempio le influencer Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. L'abbigliamento della Fascina, comunque, non è passato inosservato nemmeno il giorno dell'ingresso a Montecitorio: ha indossato un tailleur blu doppiopetto, camicia azzurra e cerchietto con strass sui capelli.