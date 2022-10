Berlusconi, porcheria sul "Fatto": gli danno del malato di mente in prima pagina

27 ottobre 2022 a

Il vecchio "caro" nemico non si dimentica mai. Già, perché chi più di Silvio Berlusconi, per Marco Travaglio, è stato il nemico per antonomasia? Presto detto: nessuno. Già, Marco Manetta ci ha costruito una intera e fruttifera carriera sul "dagli al Cavaliere". E anche oggi, il direttore con la passione per il tintinnio, ogni tanto una "sbandata" anti-Cav se la concede ancora, seppur ci siano "nemici" contro i quali, oggi come oggi, picchia duro più volentieri (Salvini, Meloni, Renzi, Pd, etc etc, insomma tutti tranne i suoi adorati grillini).

Ma si diceva, l'ultima sbandata. Una bordata su commissione. Infatti l'affondo contro Berlusconi arriva con una vignetta firmata Natangelo, pubblicata sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi, giovedì 26 ottobre, il giorno successivo alla fiducia al Senato ottenuta da Giorgia Meloni e all'attesissimo discorso a Palazzo Madama del leader di Forza Italia, di ritorno in aula dopo 9 anni di esilio forzato (e ordinato dai giudici).

Svolgimento del disegnini. Titolo: "B. La conclusione del discorso". Ed ecco che nella persoanlissima reinterpretazione, il Cavaliere viene trascinato a braccia fuori - s'ipotizza - dall'aula da due infermieri. Sullo sfondo Meloni e Matteo Salvini che fanno "ciao ciao" con la manina. Ed ecco che rivolgendosi agli infermier, Berlusconi afferma: "E vi ho mai detto di quella volta che ho fatto cadere il muro di Berlino?", il riferimento - altrettanto s'ipotizza - è al cenno a Pratica di Mare fatto proprio durante il discorso al Senato. "Ceeerto, Cavaliere", risponde un infermiere. "E di quando ho organizzato la conferenza di Yalta?", "che bravo", risponde l'altro. E ancora, Silvio: "Eravamo io, Cavour e Garibaldi...". Cala così il sipario sulla vignetta, un disegnino con cui Travaglio&Natangelo, di fatto, danno del pazzo a Berlusconi. Una discreta porcheria. La solita porcheria.