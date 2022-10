Tagadà, Senaldi scatenato contro Mattarella: "Dove si è laureato in medicina?"

28 ottobre 2022 a

"Ho intervistato Vaia lunedì e lui aveva detto: eliminiamo il bollettino dei morti di Covid perché non serve a nulla, è semplicemente il bollettino di quanti muoiono da positivi": Pietro Senaldi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, si è detto d'accordo con le aperture sul Covid decise dal neoministro alla Salute Schillaci. Tra queste l'addio al bollettino quotidiano, che diventa settimanale, e il reintegro in ospedale dei medici no vax. "Chi lavora in ospedale dice che oggi di Covid muoiono solo persone piuttosto avanti con gli anni e che hanno tante altre malattie e quindi un sistema fisico già gravemente compromesso".

Parlando delle decisioni dell'esecutivo, poi, il condirettore di Libero ha detto: "Non vedo quali siano queste particolari aperture del governo... il punto è che il Covid non è più una malattia mortale se non in rarissimi casi. È mortale ormai quanto l'influenza". "Quindi sbaglia Mattarella a dire 'attenzione perché il peggio non è passato...'?, gli ha chiesto allora Tiziana Panella. E Senaldi ha replicato: "Non mi far dire che sbaglia Mattarella, piuttosto chiedimi dove si è laureato in medicina Mattarella?".

"Da due anni e mezzo ogni settimana intervisto un luminare", ha proseguito Senaldi. Che poi ha ricordato di avere intervistato l'ex ministro della Salute Sirchia a febbraio 2020: "Mi disse che dopo due anni e mezzo, a furia di variazioni, il virus avrebbe perso quasi totalmente la sua forza letale. Direi che ci ha visto lungo...".