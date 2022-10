Otto e mezzo, Sallusti "provoca" la Gruber: "Solo per farti arrabbiare"

28 ottobre 2022 a

a

a

Si torna a parlare di Giorgia Meloni a Otto e mezzo su La7. In particolare, si discute dell'ultima nota diffusa da Palazzo Chigi, quella che spiega l'esatta dicitura per indicare il premier, ovvero "Il Signor Presidente del Consiglio dei ministri, On. Giorgia Meloni". Lilli Gruber, giornalista e conduttrice del talk, aveva detto nei giorni scorsi che avrebbe continuato a chiamarla al femminile. Oggi la nuova comunicazione ufficiale.

"I fanatici del Covid come i no vax". Sallusti smonta la Viola: cos'è il vaccino ora

Tra gli ospiti della trasmissione anche Alessandro Sallusti, direttore di Libero, che ha provato a spiegare i possibili motivi alla base di una simile scelta da parte della Meloni: "È l'unica con le pal*e in quel mondo lì e quindi ha deciso di farsi chiamare così per questo". Ma non solo, perché secondo Sallusti ci sarebbe anche un altro motivo: "Lo fa solo per far arrabbiare Lilli Gruber", ha detto in modo ironico.

L'intervento di Sallusti a Otto e mezzo, il video

"Da un governo con un condannato, cosa ci si aspetta": dalla Gruber la frase che scatena Laura Tecce

"No ma io non mi arrabbio per niente, io ho solo delle regole grammaticali e lessicali", ha controbattuto subito la conduttrice del talk sorridendo. A quel punto si è intromesso nella conversazione anche Antonio Padellaro che, in maniera sarcastica, ha detto: "Comunque non si parla di altro in Italia se non di questo, tutti siamo appassionati...". E per concludere Antonella Viola, che scherzando ha chiosato: "Io non ho problemi, vuol dire che mi permetterò di chiamare Salvini la 'signora vicepresidente del consiglio'".