Otto e Mezzo, Laura Tecce perde le staffe: "Ma cosa c'entra?"

27 ottobre 2022 a

a

a

È scontro a Otto e Mezzo nella puntata di giovedì 27 ottobre. Protagonisti del botta e riposta su La7, Laura Tecce e Stefano Feltri. A iniziare è quest'ultimo che boccia la proposta di innalzare il tetto al contante: "Da un governo con un condannato per evasione fiscale, cosa ci si può aspettare". Il riferimento è a Silvio Berlusconi, nominato dalla stessa Lilli Gruber che lascia poi la parola alla Tecce.

"Merito? Non è giusto": il delirio di Antonella Viola contro la Meloni

È lei a rispondere per le rima al direttore del Domani: "Ma cosa c'entra? Il tetto sarà a 3 mila euro. Poi non c'è correlazione tra le due cose, lo dice uno studio". Il dibattito tra i due non finisce qui, visto che la Tecce ricorda all'interlocutore che non c'è una frase in cui Giorgia Meloni "dice di voler strizzare l'occhio agli evasori". E ancora: "Nel programma comune c'è, ma la premier non ha fatto alcuna cifra".

“Cosa gli avevano chiesto i figli”: indiscreto-Gruber sul discorso di Berlusconi

Addirittura, aggiunge, è "la Commissione europea che parla di 10 mila euro come tetto massimo". La giornalista poi si sofferma sull'obiettivo del centrodestra, "ossia incentivare i consumi". "Ma i soldi sempre quelli sono", interrompe Feltri. A riportare la calma in studio è la conduttrice che interpella un altro ospite: Tomaso Montanari.