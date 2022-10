Otto e Mezzo, Stefano Feltri accusa Crosetto: "I 600 mila euro? Una strana vicenda"

27 ottobre 2022 a

La Lega propone di innalzare il tetto del contante a 10 mila euro? Apriti cielo. A Otto e Mezzo Stefano Feltri, nella puntata di giovedì 27 ottobre, si lascia andare a un'uscite delle sue. Per lui, "da un governo con un condannato per evasione fiscale, cosa ci si può aspettare". "Stiamo parlando di Berlusconi", interviene la conduttrice per precisare. In ogni caso le parole non piacciono a un'altra ospite di Lilli Gruber, Laura Tecce: "Ma cosa c'entra? Il tetto sarà a 3 mila euro. Poi non c'è correlazione tra le due cose, lo dice uno studio".

Ma Feltri non finisce qui e riporta l'articolo del suo quotidiano, il Domani, su un ipotetico conflitto di interessi da parte del neo ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Sono tutte persone che hanno detto e fatto delle cose, tra loro c'è Crosetto che ha fatto il lobbista delle armi prima di tornare in Parlamento. Abbiamo ricostruito questa strana vicenda. Prendeva 600 mila euro all'anno da Leonardo, prende più del presidente dell'azienda, quindi bisogna capire. A maggior ragione sei il destino dell'azienda dipende dal ministero".

Anche qui è scontro con la Tecce che ricorda quanto fatto da Sergio Mattarella: "Il capo dello Stato che è sempre molto attento non ha eccepito. Poi comunque che fosse advisor di Leonardo si può leggere anche sul suo profilo Twitter. Mica era un privato, Leonardo è una partecipata