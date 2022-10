Re Carlo, "la bomba nucleare" che può farlo saltare subito

29 ottobre 2022 a

a

a

Nuovi scandali in arrivo? Il principe Harry potrebbe sganciare una vera e propria "bomba" ai danni del Re Carlo e della Casa Reale. Si tratta dell'autobiografia Spare, in libreria il 10 gennaio. Il titolo dice già tanto. Tradotto "di ricambio", ossia un chiaro riferimento all'essere messo in secondo piano rispetto al fratello William.

"Arrivata in gran segreto": un misterioso viaggio travolge Re Carlo

Quanto si sa finora è che a nessun membro della Famiglia reale è stato concesso di leggere in anteprima il testo. "Un viaggio personale, dal trauma alla guarigione", è la presentazione. Nel libro si parlerà della morte di Lady Diana e - teme Buckingham Palace - del nome di quel componente della monarchia che avrebbe fatto commenti razzisti sulla nascita di Archie, il primogenito di Harry e della moglie Meghan Markle. "Con la sua onestà cruda e incrollabile - spiega Markus Dohle, direttore della Penguin - Spare è una pietra miliare dell'editoria, piena di intuizioni, rivelazioni, autoanalisi e saggezza conquistata a fatica sull'eterno potere dell'amore sul dolore".

"Ha preso una decisione". Re Carlo, come cancella Harry (per sempre)

Ecco che dunque le pagine rischiano di minare Carlo III, appena diventato Re dopo la morte della Regina Elisabetta. Non a caso fonti vicine alla monarchia non escludono che il libro sia "critico di tutti e di tutto". "Altro che riconciliazione. Sarà una bomba nucleare", avvertono con il timore per le eventuali conseguenze.