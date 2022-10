In Onda, D'Alema applaude Meloni: "Quello che non abbiamo fatto noi..."

30 ottobre 2022 a

"Giorgia Meloni ha fatto quello che non abbiamo fatto noi": Massimo D'Alema, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7, ha parlato del nuovo presidente del Consiglio, facendo dei paragoni con la sinistra pesantemente sconfitta alle elezioni. Quando il conduttore gli ha chiesto a cosa si riferisse, l'ex premier ha risposto: "Lei ha tenuto in piedi un partito, è una donna che ha fatto politica".

In generale, però, parlando del governo D'Alema è stato più tranchant: "Il giudizio del successo straordinario è un giudizio che dovrebbe essere approfondito, la destra che nel 2018 aveva avuto 12 milioni e 159mila voti nel 2022 ha avuto 12milioni e 229mila voti, forse mi sbaglio di qualche unità, ma più o meno è lo stesso numero di voti, quindi non è vero che la destra ha vinto sulla base di una travolgente ondata elettorale, l'unica novità è che l'elettroato si è concentrato su Meloni".

A preoccupare D'Alema è "l'erosione del sistema democratico, abbastanza impressionante. Il governo del paese poggia sul consenso del 27% della popolazione". In ogni caso, secondo lui, quella della destra è stata una "straordinaria operazione politica, Meloni ha messo insieme forze che erano state divise per tutta la legislatura". Infine, sulla crisi della sinistra: "Chiunque abbia esaminato i risultati elettorali constata che il consenso della sinistra tradizionale si concentra in una fascia di popolazione che sta abbastanza bene economicamente ed è anche abbastanza adulta. Denota la perdita di quella capacità che aveva la sinistra, nell'epoca di Berlinguer, di suscitare una speranza di riscatto sociale".