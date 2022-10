Che Tempo Che Fa, Littizzetto imita Marta Fascina: in studio così

31 ottobre 2022 a

Ironia a Che Tempo Che Fa. Nella puntata di domenica 30 ottobre in onda su Rai 3, Luciana Littizzetto affianca come sempre Fabio Fazio. È lei a scherzare sulla settimana politica. Nel mirino? Marta Fascina. La comica torinese si mostra, infatti, con il cellulare e la cover con il volto di Fazio. Un'imitazione della compagna di Silvio Berlusconi, che durante la fiducia al governo, si è presentata a Montecitorio con tanto di cover dal volto del Cavaliere. Da qui la battuta della Littizzetto: "Volevo fare come lei, guarda siamo uguali". Poi la comica ha letto la missiva destinata al neo ministro dell'Istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.

Proprio "in merito al merito" è nata un'accesa polemica, su come e quando questo debba essere individuato, senza che la competizione diventi l'unico valore tra i ragazzi. "Sulla questione del merito è già partito un discreto torrone - esordisce ricordando il suo passato da docente -. Perché è vero che il merito è importante e se c’è una nazione dove il merito non è riconosciuto, è la nostra…Peccato che l’unica riserva indiana dove il merito non dovrebbe proprio essere prioritario è la scuola, soprattutto quella pubblica, ancora di più le primarie e le secondarie".

E ancora: "Se qualcuno è bravo è giusto che abbia opportunità e se c’è un paese che le ali ai talentuosi non solo le tarpa, ma le strappa piuma per piuma e ci fa un tappetino da bagno è l’Italia… Detto questo, Valditary, il merito è il punto di arrivo, non il punto di partenza. È come alle Olimpiadi. Alla partenza partono tutti messi uguali ma se Marcell Jacobs al posto della tutina tecnica corre con una canottiera di lana, gli zoccoli di legno e uno zaino da 20 kg sulla schiena, il record ti assicuro che non lo fa".