L'Aria che tira, Furio Colombo contro Meloni: "Una ragazzina che..."

"Se il Covid fosse ancora feroce come è stato nei due anni precedenti, se ne andrebbe l'intero Ministero, hanno tutti l'età per essere vittime ed essere dichiarati fragili": Furio Colombo, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così la direzione che il nuovo ministro della Salute Orazio Schillaci sembra aver preso in materia di Sars-CoV-2. Parlando della presidente del Consiglio, poi, ha detto: "Giorgia Meloni è una ragazzina, una Giovanna D'Arco che marcia da sola davanti a un esercito di vecchi".

"Ma lei oggi fa un Cdm in cui porta parecchie cose concrete. Purtroppo non porta il provvedimento più atteso sulle bollette, però porta riforma della Giustizia, ergastolo ostativo, fine dell'obbligo vaccinale per i medici, insomma dà dei segnali", è intervenuta la Merlino. E il suo ospite ha replicato: "Quando lei parla di Covid e amnistia delle multe e delle punizioni per i medici e gli infermieri che non hanno fatto il loro lavoro, parla di ieri. È una cosa terribile e non condivisibile che lei trovi il modo di togliere la multa al multato, è una delle cose più indecorose".

Secondo Colombo, insomma, non ci sarebbe nulla di nuovo in questo esecutivo: "Meloni sta venendo avanti guidando un vecchio governo del prima". Poi rivolgendosi alla Merlino: "Dimmi una sola cosa nuova che non c'era prima e che è frutto del lavoro e dell'intelligenza di questo governo".