Jessica Morlacchi palpeggiata: "Veleno e mestruazioni"

Volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Jessica Morlacchi, la cantante ospite fissa di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Di recente si è parlato parecchio di lei per via della palpata in diretta del collega Memo Remigi. La giornalista e giurata di Ballando con le Stelle aveva commentato il caso condannando duramente il gesto di Memo ma anche lanciando una bordata a Jessica, la quale, a suo dire, ha avuto in passato comportamenti non proprio teneri nei suoi confronti. Secondo la Lucarelli, infatti, quando Iva Zanicchi le diede della “tro*a” a Ballando e si parlò dell'episodio a Oggi è un altro giorno, la Morlacchi avrebbe fatto alcune smorfie, sminuendo la questione.

Ieri la Morlacchi ha pubblicato una storia su Instagram facilmente collegabile alla Lucarelli: "Mi sono capitati sotto mano più post… Che dire… Immagino il nervosismo che ti pervade quando si vede ballare il proprio fidanzatino con la bellissima ballerina. Quindi ci sta… Poi magari subentra anche il ciclo. Poi in questo caso si parte da una base di 'veleno d’animo' puro. Insomma, comprendo comprendo…”. Non è tardata ad arrivare la replica della giornalista: "Quando è scoppiato il caso Memo Remigi, ho scritto che per me Memo Remigi poteva starsene a casa come deciso dalla Rai senza rimpianti e andava bene così, ma che la vittima del suo palpeggiamento aveva molto da imparare da questa vicenda. E lo dicevo perché la vedevo sempre ridacchiare e scocciarsi quando si parlava di epiteti sessisti a me rivolti, la vedevo sempre dalla parte dei maschi”.

"Piccata dalle mie osservazioni - continua la Lucarelli - oggi scrive questa specie di disastro sessista tra pregiudizi avvilenti su invidie femminili e acidità da mestruazioni. Appunto, non sbagliavo. Si può essere vittime di Memo Remigi e pensare come Memo Remigi, non c’è nulla di strano. Ma molto di deprimente". In un secondo momento comunque la Morlacchi ha cancellato la storia e ha scritto: "Mi hanno fatto notare che stavo usando stereotipi e pregiudizi della peggiore cultura maschilista e qualunquista verso un'altra donna. Ho capito di aver sbagliato e quindi ecco qiu le mie scuse sincere".