CartaBianca, Corona travolge la Boldrini con due parole: "Il presidente"

Mauro Corona si sfila dalla polemica. Stiamo parlando dell'articolo "il" o "la" davanti a presidente del Consiglio. A CartaBianca, nella puntata di martedì 1 novembre, l'ospite di Bianca Berlinguer zittisce la sinistra: "Giorgia Meloni vuole essere chiamata 'il' presidente? Trovo che le polemiche siano una questione di lana infeltrita! Con i problemi che ci aspettano quest’inverno…".

Diverso discorso il primo provvedimento del nuovo governo. L'esecutivo ha infatti presentato un decreto per rendere reato l'organizzazione di rave party, con tanto di inasprimento delle pene e della possibilità di intercettare telefonate e chat. Quanto basta a scatenare la reazione dello scrittore: "Quello sui rave party mi sembra un provvedimento esagerato e pericoloso. Se si applica questa regola, possono mettere in galera anche gli studenti che protestano. E poi sei anni di pena massima sono troppi".

Chiusa la parentesi più seria, la Berlinguer passa a una notizia di cronaca: è morto "l'uomo più sporco del mondo". Da qui la domanda della conduttrice: "Lei si è lavato?". "Guardi io continuo a lavarmi raramente e tutto questo mi protegge". Poi ecco il botta e risposta ironico: "Ma lei vuol venire qui ad annusarmi? Venga qui e lo faccia", è l'invito dell'alpinista alla giornalista che non può far altro che rispondere. "Mi scusi Corona - commenta -, io la sto ancora aspettando qui in studio. Mi ha promesso che sarebbe venuto qui a Roma. Ecco venga così la annuso qui direttamente".