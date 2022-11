CartaBianca, "no, lei no": è polemica a pochi minuti dalla messa in onda

01 novembre 2022 a

a

a

Fa discutere il parterre di CartaBianca. A poche ore dalla messa in onda del programma di Rai 3, i telespettatori commentano sui social le anticipazioni. Risultato? In diversi criticano la scelta di Bianca Berlinguer. In studio, nella puntata di martedì 1 novembre, ci saranno Laura Boldrini, Maurizio Lupi, Rita Dalla Chiesa, Barbara Lezzi, Alessandro Orsini, Andrea Scanzi, Pietro Senaldi, Francesco Borgonovo, Mario Tozzi, Fabrizio Pregliasco, Maddalena Loy, Antonella Boralevi e Mauro Corona. In particolare però il pubblico sembra non apprezzare la scelta di invitare la Boldrini.

"Mi sto rovinando l'esistenza". Corona gela la Berlinguer: pesante rifiuto in diretta

Ecco allora che spuntano i seguenti commenti: "Lei mi piace molto dr.ssa Berlinguer, appunto le chiedo: perché deprezzare la trasmissione con la Boldrini?”, scrive uno mentre un altro gli fa eco: "Nooooo la Boldrini noooooooo!...evito il programma!!!". E ancora: "Nooo la Boldrini". Insomma, la deputata del Partito democratico non trova grande sostegno.

Il sondaggio che ribalta tutto: dove arriva Berlusconi, cifre da non credere

D’altronde, come dimenticare le ultime e importanti polemiche su "il presidente del Consiglio" scelto da Giorgia Meloni piuttosto che "a presidente del Consiglio". Come invece avrebbe voluto la Boldrini e non solo. "La prima donna premier si fa chiamare al maschile, il Presidente. Cosa le impedisce di rivendicare nella lingua il suo primato? La Treccani dice che i ruoli vanno declinati. Affermare il femminile è troppo per la leader di Fdi, partito che già nel nome dimentica le Sorelle?", aveva scritto la Boldrini scatenando la polemica.