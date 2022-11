CartaBianca, Corona alla Berlinguer: "Mi annusi qui", cosa è successo

02 novembre 2022 a

A CartaBianca siparietto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. In apertura di puntata è andato in onda il classico scambio di battute tra lo scrittore e la conduttrice. Ma a un certo punto la Berlinguer ha spostato l'asse della discussione sulla "pulizia del corpo" parlando della notizia di un nuovo morto a oltre 90 anni in Oriente che si vantava di essere l’individuo "più sporco del mondo". A questo punto la domanda per Corona è arrivata: "Lei si è lavato?".

Corona risponde col sorriso: "Guardi io continuo a lavarmi raramente e tutto questo mi protegge". Poi però il botta e risposta irionico si fa ancora più vicino alle corde di una puntata di "Casa Vianello". Corona infatti incalza la Berlinguer: "Ma lei vuol venire qui ad annusarmi? Venga qui e lo faccia".

La conduttrice, divertita dal siparietto risponde per le rime: "Mi scusi Corona, io la sto ancora aspettando qui in studio. Mi ha promesso che sarebbe venuto qui a Roma. Ecco venga così la annuso qui direttamente", afferma scherzando la Berlinguer. E il siparietto non è passato inosservato sui social dove CartaBianca ha trovato una valanga di commenti divertiti dei telespettatori.