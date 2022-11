Otto e Mezzo, Floris attacca la Meloni: "Ecco cosa non può fare"

02 novembre 2022 a

Giovanni Floris va all'attacco. A Otto e Mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, il conduttore di DiMartedì contesta le nuove norme anti-rave varate dal Consiglio dei Ministri. "Chi governa non può decidere se autorizzare il dissenso", ha affermato il conduttore. Di fatto Floris si unisce (anche insieme alla Gruber) al coro di sinistra che mette in discussione la stretta fortemente voluta dal Viminale dopo il mega rave di Modena che ha messo in ginocchio anche la rete autostradale nel bel mezzo del Ponte di Ognissanti.

Floris ha poi rincarato la dose: "Non può chi governa decidere se autorizzare il dissenso. Norma sui rave? Errore come è stata scritta, un buon governo non lascia una norma aperta". Ma a quanto pare il governo e soprattutto il premier non sembrano intenzionati a fare passi indietro.

La Meloni, questo pomeriggio, ha rivendicato la sua scelta in Consiglio dei Ministri: "Ho letto diverse dichiarazioni da parte di esponenti dell’opposizione in merito alle misure prese in Consiglio dei ministri sui cosiddetti rave party abusivi. Innanzitutto vorrei dire che è una norma che rivendico e di cui vado fiera perché l’Italia - dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all’illegalità - non sarà più maglia nera in tema di sicurezza". E ancora: "È giusto perseguire coloro che - spesso arrivati da tutta Europa - partecipano ai rave illegali nei quali vengono occupate abusivamente aree private o pubbliche, senza rispettare nessuna norma di sicurezza e, per di più, favorendo spaccio e uso di droghe".