Tiziana Ferrario sfregia Meloni: "Sono donna, madre e...", ridicolizzata in piazza

Tiziana Ferrario si fa un selfie dalla manifestazione per la pace a Roma e lo pubblica sul suo profilo Twitter corredato da una dichiarazione che è uno sfregio alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Sono Tiziana, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, non sono putiniana. Ho visto e raccontato le guerre", scrive la giornalista volto storico della Rai, "per questo sono in piazza per la pace. Credo nel valore della diplomazia e non in quello delle armi". Un post quello della Ferrario che ha scatenato il popolo social.

"Tutti siamo per la pace, ma se non si indicano le condizioni per raggiungerla, simili considerazioni non portano a nulla. Cominciamo col dire che la Russia deve lasciare i territori occupati", scrive uno. "Quindi? Parole vuote", aggiunge un altro. "Mediare con Putin vuol dire costringere l'Ucraina e milioni di Ucraini alla resa. E non è pace. Non sarà putiniana, ma vuole che il conflitto vada dalla parte sua", si legge ancora. E qualcuno osserva: "Lei è anche una donna intelligente. E aperta al dialogo. Allora le chiedo: può esistere pace senza giustizia? Una diplomazia che imponesse all'Ucraina di subire una parziale perdita di sovranità generebbe pace o accondiscenza?". E c'è chi ironizza: "Paura di restare al freddo?"; "Ma si, una passeggiata fa sempre benissimo… poi uno spritz e via con la coscienza pulita".