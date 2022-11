In Onda, Ezio Mauro: "Perché hanno fischiato Letta in piazza"

05 novembre 2022 a

"Ma perché la piazza ha fischiato Letta?": Concita De Gregorio ha posto questa domanda a Ezio Mauro a In Onda su La7. Il riferimento è alla marcia per la pace in Ucraina, evento organizzato a Roma, a cui il leader dem ha partecipato insieme al Pd, al M5s e ad altre associazioni. A Milano, invece, sono scesi in piazza Azione di Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. Rispondendo alla domanda della conduttrice, l'editorialista de La Repubblica ha spiegato: "La piazza non ha risolto i problemi con l'Occidente. Sono in gioco i valori della democrazia e dell'Occidente, ciò che noi siamo".

Mauro, poi, ha parlato anche del governo e in particolare del linguaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Questo linguaggio dimostra un atteggiamento correzionale da parte del governo, è come se dicessero 'siamo qui per rimettere le cose in regola'". Poi ha fatto alcuni esempi, come "la pacchia è finita", "non siamo più la Repubblica delle banane": "È come se stessero dicendo che è arrivato il momento di rimettere le cose a posto, è un atteggiamento che vuole profilare un cambio non solo di governo ma anche di regime".

Infine, continuando a parlare della Meloni, ha detto: "Credo che una delle sue carte sia quella di aver puntato su un'identità precisa. La Meloni si presenta come "fuori dal mazzo", con un piede dentro il sistema e un piede fuori. Questa caratterizzazione l'ha fatta scegliere da una parte di elettori, anche perché c'è l'impressione che sia irregolare e quindi l'impressione che l'establishment non riuscirà a imbavagliarla".