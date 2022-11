In Onda, Ilaria Capua: "Reintegro dei medici no vax? Un condono"

05 novembre 2022 a

"Il reintegro dei medici no vax secondo lei è giusto?". Questa la domanda posta da Concita De Gregorio a Ilaria Capua a In Onda su La7, con riferimento al decreto del governo Meloni. "Non vorrei entrare nella polemica viva - ha risposto la virologa, in collegamento con il talk - ma posso dire che secondo me questo è un condono, un condono sanitario. L'Italia è il paese dei condoni, e questa volta anche sanitario".

In un secondo momento, la Capua ha messo tutti in guardia sul rischio dei cosiddetti virus sperimentali. E lo ha fatto facendo l'esempio di un laboratorio americano: "Qualche settimana fa un’Università americana ha preso un virus del Covid abbastanza tranquillo, gli ha cambiato due pezzettini e lo stesso virus ha ucciso l'80% dei topi infettati".

L'intervento di Ilaria Capua a In Onda, il video

"Questo tipo di esperimenti, siccome c'è una fame di ricerca e ci sono molti molti finanziamenti, si sta allargando a macchia d'olio in tutti i paesi del mondo, anche in paesi che hanno problemi di stabilità sociale", ha continuato la virologa. Di qui il rischio: "Il Covid ha trasformato anche la ricerca, più noi scienziati portiamo avanti questo tipo di lavoro maggiore sarà il rischio di fuga dal laboratorio".