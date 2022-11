Travaglio insulta Crosetto:" Cicciobombo". Il ministro lo asfalta: maxi-rissa

06 novembre 2022 a

a

a

Tutto l'odio, il livore, il rancore e il veleno di Marco Travaglio. Tutto nell'editoriale vergato oggi, domenica 6 novembre, in prima pagina sul Fatto Quotidiano, fondo dal titolo "La maggioranza silenziata".

Il direttore ultra-grillino parla del corteo della pace di Roma, che ovviamente sposa in toto, dunque punta il dito come ogni sacrosanto giorno contro quelli che chiama "i giornaloni" che non parlerebbero abbastanza dell'iniziativa. Vabbè...

Ma non solo. Travaglio se la prende anche con Guido Crosetto, da qualche tempo uno dei suoi bersagli preferiti, apostrofandolo come "Cicciobomba Cannoniere". Bene, il ministro della Difesa, però, risponde.

"Meloni? Legge e ordine, signori...". Giannini, livore pure dalla Gruber

Lo fa su Twitter, laddove cinguetta quanto segue: "Travaglio, raffinato umorista, mi chiama Cicciobomba Cannoniere, stile bullo delle elementari e parla di mie strategie". E ancora: "Sto portando avanti risoluzioni e decreti, sull’invio di armi, che i SUOI amici, Conte&C, hanno votato. Io sono un Ministro Difesa, che lavora per dialogo e pace", conclude Crosetto. Semplicemente definitivo.