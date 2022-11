Report, Andrea Pezzi nel mirino: "Chi e cosa c'è dietro la sua ascesa"

07 novembre 2022 a

a

a

Report torna su Rai3. Il programma di Sigfrido Ranucci si aprirà mettendo nel mirino Andrea Pezzi, ex conduttore televisivo, ex socio di Silvio Berlusconi e di uno dei finanziatori di Matteo Renzi. A dare ai lettori un suo ritratto, oltre a Ranucci, ci pensa Il Fatto Quotidiano che riporta: "Dopo la collaborazione con Infront, multinazionale dei diritti televisivi, dove ha saldato il rapporto con l'attuale ad della Lega Calcio Luigi De Siervo, oggi Pezzi è l'uomo di fiducia dell'azionista di maggioranza di Tim, Vivendi, e del suo presidente, Arnaud De Puyfontaine, braccio destro del gran capo Vincent Bollorè. Report ha ricostruito il ruolo che avrebbe ricoperto in alcune delicate partite".

Il dossier del Pd contro Sigfrido Ranucci: Russia e Putin, bomba a sinistra

Ma non solo, perché Report passa al vaglio il suo fatturato: "Guida una società il cui fatturato è passato nel 2020 da 100mila euro a 54 milioni, di cui 28 arrivano da Tim che gli ha affidato diversi contratti, tra cui l'esclusiva della pubblicità digitale (5 milioni l'anno per 5 anni). In pratica è advisor di Vivendi, ma al contempo fa affari milionari con Tim di cui Vivendi è primo azionista".

"Cocaina, minorenni...": Ranucci indagato per minacce, la fine di mister Report?

L'inchiesta della trasmissione punta i riflettori sull'ascesa di Pezzi, a loro dire "incrociata con alcuni degli uomini vicini a Matteo Renzi. Nel 2015, Vivendi sale oltre il 20% di Tim diventandone primo socio. Il governo Renzi non intralcia l'operazione". Addirittura, "quell'anno, la carriera imprenditoriale di Pezzi svolta. Nella sua Mint, che si occupa di pubblicità digitale, entra Davide Serra, fondatore di Algebris e finanziatore della prima ora di Renzi".

Successivamente l'imprenditore viene incaricato da Vivendi di mediare con Berlusconi con una parcella da 1,5 milioni. Ma Pezzi a chi deve la conoscenza del Cavaliere? "All'amica Deborah Bergamini - si legge -, forzista, sottosegretaria con Draghi e una delle figure chiave di Fininvest negli anni 2000, quando il Biscione investiva nella società di Pezzi "Ovo" attraverso la lussemburghese Trefinance". Finito qui? Neanche per sogno, visto che Ranucci tira in ballo i rapporti con l'ontopsicologia, dottrina inserita nel '98 tra le nascenti sette. "Il guru era l'ex prete francescano Antonio Meneghetti, che Pezzi porta su Rai2 nel 2006 in una puntata del suo programma Tornasole".