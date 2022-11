L'aria che tira, bomba-Mannheimer: "Per chi lavora Piantedosi"

08 novembre 2022 a

a

a

Gli italiani dalla parte di Giorgia Meloni. A confermarlo Renato Mannheimer, sondaggista ospite de L'Aria Che Tira. È lui, nella puntata di lunedì 7 novembre, a essere chiamato da Myrta Merlino a commentare il braccio di ferro con le ong. "La maggioranza degli italiani concorda con il governo Meloni su come affronta l’immigrazione", esordisce nello studio di La7 per poi proseguire: "L’opinione pubblica ha capito che il governo ha dato un segnale. Sono convinti che alla fine sbarcheranno tutti e che tutti saranno al sicuro, ma è stato dato un segnale forte nei confronti dell’Europa".

"Cosa dicono i sondaggi sulla Meloni": Mannheimer sgancia la bomba

E infatti il ministro degli Interni Matteo Piantedosi sembra non voler cedere al capitano della nave tedesca Ong Humanity1, che si rifiuta di lasciare il porto di Catania dopo aver fatto sbarcare solo le persone bisognose di soccorso. Secondo il sociologo una buona parte dei cittadini "ce l’ha su con l’Europa egoista".

Mannheimer per la prima volta in studio si presenta così: sconcerto totale | Video

Ma chi c'è dietro la ferrea linea? "Qui - spiega Mannheimer - c’è molto la mano di Salvini che vuole segnalare la propria presenza, dettare l’agenda, far capire che Piantedosi lavora per lui così da recuperare nei sondaggi". "Come lavora per Salvini?! - è la domanda della Merlino -. È il ministro dell’Interno! Lavora per il Paese, non per Salvini!". Ma la replica del sondaggista non si fa attendere: "Diciamo che Piantedosi lavora per l’Italia e ha una grande comunità di idee e opinioni con Salvini".