Stasera Italia, Romeo smaschera le Ong: "Parliamoci chiaro, chi sono questi qua"

Porti spalancati e tutti in Italia: questa, in sintesi, la linea della sinistra e dell'Unione europea in questi giorni in cui è ripartito lo scontro, fortissimo, tra governo e Ong. Già, con Giorgia Meloni e il centrodestra al comando, le cose vanno in modo differente rispetto a prima.

E dello scontro in atto se ne parla a Stasera Italia, il talk-show di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, la puntata è quella di oggi, lunedì 7 novembre. Tra gli ospiti ecco Massimiliano Romeo, senatore e presidente dei senatori della Lega. E sulla vicenda ong-immigrazione, la sua posizione è chiarissima.

"L'80% non è gente che scappa dalle guerre, perché poi i numeri dicono che vengono respinti - ricorda l'esponente del Carroccio -. Allora parliamoci chiaro: se abbiamo bisogno di immigrati per alcuni lavori c'è il decreto flussi e si utilizzano le regole. Per il resto, non è che possiamo pensare di accollarci tutta l'immigrazione. E queste persone se arrivano qua, se non hanno un lavoro, se non hanno una prospettiva di vita futura, come fanno a pensare di non finire in mano alla criminalità?", conclude Romeo ponendo un interrogativo che la sinistra sembra non considerare.