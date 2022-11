Quarta Repubblica, Piller vuole darci lezioni: "Ong? Cosa abbiamo fatto"

08 novembre 2022 a

a

a

Di fronte a due ong battenti bandiera tedesca ma che vogliono sbarcare in Italia, Tobias Piller prende le difese della Germania. E alle accuse di Alessandro Sallusti, il corrispondente di Frankfurter Allgemeine Zeitung replica: "In Germania ora sono arrivati anche un milione di ucraini che hanno più diritto dei richiedenti asilo. L’Italia non è la sola ad avere questo problema". Peccato però che l'esperto di economia dimentichi come al solito che Cdu e Spd avevano già detto "no" alla redistribuzione automatica.

"Può provocare un incidente". Governo, Sallusti: indiscrezioni esplosive sul Cav

Insomma, tutto sulle spalle degli italiani. Non a caso il direttore di Libero - anche lui a Quarta Repubblica nella puntata di lunedì 7 novembre su Rete 4 - ha tuonato: "Noi abbiamo un cuore grande, ma non è un nostro dovere, siamo circondati da Paesi che se ne fregano!". D'altronde Humanity 1 e Geo Barents non intendono tornare in Germania. Anzi, la prima ha addirittura presentato due ricorsi.

"In cosa vogliono trasformarla": Veneziani, perché la Meloni è in pericolo

Il primo al Tribunale civile di Catania con cui si chiede al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34 migranti rimasti ancora a bordo. Mentre è ancora in preparazione il ricorso che sarà presentato al Tar del Lazio contro il provvedimento che impone al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con i migranti a bordo. E in tutto ciò Berlino cosa dice? Semplice, intima al governo Meloni di "prestare velocemente soccorso". E gli altri paesi non sono da meno.