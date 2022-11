L'aria che tira, Ghisleri spinge Salvini: "Oltre il 30 per cento..."

09 novembre 2022 a

a

a

C'è l'immigrazione tra le emergenze per gli italiani, anche se Alessandra Ghisleri ammette che "non è tra le prime" da affrontare. In collegamento con L'Aria Che Tira su La7, nella puntata andata in onda mercoledì 9 novembre, la sondaggista ricorda che "i problemi sono il caro bollette e costo della vita". Affermazioni che trovano Myrta Merlino d'accordo: "Fare la spesa è un disastro". "Non a caso - riprende la parola la direttrice di Euromedia Research - questi sono i problemi ai primi posti nel ranking".

"Ecco che ministri vuole chi ha votato FdI": Ghisleri, il sondaggio ribalta il quadro

Ma anche la questione immigrazione non manca. "Ovviamente - prosegue - è un tema importante per il centrodestra e viene visto come la possibilità di rinfocolare i temi forti cari a Matteo Salvini e di guadagnare spazio". Parole che arrivano nei giorni in cui il governo si è reso protagonista di un braccio di ferro con le ong battenti bandiere straniere.

"I sondaggi vanno giù? A lui...": Ghisleri, una pesantissima soffiata su Berlusconi

Anche su questo la Ghisleri non ha dubbi: "È una linea dura che piace a questo elettorato. Ha già, in passato, fatto superare a Salvini il 30 per cento". Motivo per cui il leader della Lega e i suoi alleati non intendono demordere. Almeno non tutti, "visto che all'interno della coalizione Forza Italia è il partito più moderato". Addirittura - spiega - "all'interno 1 elettore su 4 pone dei dubbi sulla faccenda, ma condivide il fatto di definire 'europeo' il tema". E infatti Luca Squeri, deputato azzurro, è stato chiaro: "È necessario imporre all’attenzione dell’Ue l’esigenza non più rinviabile di condividere i flussi migratori incontrollati e irregolari".