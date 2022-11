Otto e mezzo, Braidotti contro Meloni: "Vuole solo manganellare"

09 novembre 2022 a

a

a

In collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 9 novembre, la professoressa Rosi Braidotti getta fango su Giorgia Meloni: "La nostra presidente del Consiglio non ha empatia nei confronti delle persone più deboli e vulnerabili ma contesta anche le autorità sanitarie", attacca riferendosi al caso delle navi Ong. "Il mandato elettorale è tormentare la gente? Manganellare gli studenti?", attacca ancora la filosofa. "C'è una criminalizzazione dei deboli e dei fragili che non corrisponde alla mia esperienza del mio Paese. Noi italiani non siamo fatti così. La destra che non tiene conto di questo non merita di governare il Paese".

"I soldi di George Soros": l'accusa devastante di Mario Giordano | Video

L'intervento della professoressa Braidotti a Otto e mezzo

Ma non finisce qui. La Braidtotti è un fiume in piena: "Criminalizza anche l'opposizione. La Meloni insulta e parla a vanvera, Non so se vuole diventare una grande e vera statista o è una leader settaria che vuole portarci indietro a Dio Patria Famiglia". "Io spero", conclude la professoressa, che la presidente del Consiglio, "voglia diventare una grande statista e la smetta di dire cose a vanvera".