Romina Power non riesce più a camminare: il video drammatico dal palco

Romina Power non riesce più a camminare. Un vero dramma per la cantante ed ex moglie di Al Bano che aveva già dovuto cancellare un evento proprio per i suoi gravi problemi di deambulazione. Ora, però, è tornata a esibirsi - proprio con l’ex marito Albano Carrisi - ma come si vede in questo video pubblicato sul sito di Oggi - Romina Power sul palco non riesce a muoversi ed è stata costretta a utilizzare delle stampelle.

"Non riesco più a camminare". Romina Power-choc, le sue condizioni di salute

La Power, recentemente, avrebbe infatti dovuto partecipare a un evento al Museo di Castromediano a Lecce, in Puglia, ma non si è potuta presentare. “Ho un problema di salute”, ha raccontato la cantante sui social dove - in un video pubblicato su Instagram - ha affermato: “Il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei… Devo ammettere che non riesco proprio a camminare…”. La cantante aveva quindi chiesto scusa a tutti i suoi fan per la sua mancata presenza.



“Ho problemi di deambulazione”, ha continuato. “I miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà anche questa”. Purtroppo l'intervento chirurgico cui si era sottoposta nel 2019 non è stato risolutivo.