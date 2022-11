Tagadà, Rampini contro la Francia: "Cosa ho visto a Ventimiglia"

10 novembre 2022 a

"Tutti i governi europei sono sovranisti, tutti senza eccezione": Federico Rampini, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, commenta così la risposta dura della Francia all'atteggiamento del governo italiano in materia di migranti. Dopo la scelta dell'Italia di negare lo sbarco in uno dei suoi porti alla Ocean Viking, il ministro dell'Interno francese Darmanin ha detto che questo avrà chiaramente delle "conseguenze estremamente gravi per le nostre relazioni bilaterali".

"L'atteggiamento della Francia nei confronti dei richiedenti asilo e dei profughi in arrivo dall'Italia, a prescindere anche da chi sia il presidente di turno all'Eliseo, è così da moltissimi anni", ha proseguito Rampini. Che poi ha ricordato: "Io ho visitato 10 anni fa i primi campi profughi a Ventimiglia, la sospensione degli accordi di Schengen a Ventimiglia è una cosa antica. Ma così fan tutti, non è che il sovranismo in questo momento è una caratteristica italiana". L'editorialista del Corriere della Sera fa anche l'esempio della Germania: "Tentò nel 2015, di fronte a un inusitato afflusso di profughi allora soprattutto dall'Afghanistan e dalla Siria, la cosiddetta politica delle braccia aperte, del benvenuto. Fu un disastro e poi chiuse le frontiere. Adesso la Germania, come tanti altri Paesi nordici, le mete più ambite dei migranti, pratica una politica estremamente selettiva, se li vogliono scegliere loro i migranti".

L'intervento di Rampini a Tagadà

Quella che viene messa in atto da diversi paesi, insomma, è una "politica che guarda alle esigenze del proprio mercato del lavoro, una politica diversa dall'apertura delle frontiere - ha continuato Rampini -. Questa è la realtà: tutti i Paesi d'Europa, ciascuno a modo proprio, sono sovranisti. Anche quando parlano il linguaggio dell'europeismo".