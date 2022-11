Paola Ferrari su De Benedetti: "Da quando ha vinto la Meloni non parla"

10 novembre 2022 a

Piccola rivincita in famiglia. Paola Ferrari, ospite di Un Giorno da Pecora, esulta per la vittoria di Giorgia Meloni. Il nuovo governo - confessa su Rai Radio1 - "mi piace molto, sono una sostenitrice di Giorgia Meloni da tanti anni e la vedo molto bene per come si sta muovendo, la vedo molto bene nel ruolo". Tutt'altro che a sorpresa il fatto che la conduttrice abbia deciso di votare alle elezioni del 25 settembre proprio Fratelli d'Italia: "Certamente l'ho votata, anche se non si dovrebbe dire".

Peccato però che la notizia di un esecutivo a guida centrodestra non sia andata giù proprio a tutti: "Ormai non parlano più, dopo anni di battaglia a casa sono ammutoliti. E io godo come pochi...". La Ferrari è sposata con Marco De Benedetti. E l'imprenditore sembra non essere del tutto contento. "È andato a votare - prosegue la conduttrice e giornalista -, ma io gli avevo detto: lascia stare".

Ormai la Ferrari ammette di non prenderlo pure in giro. Il motivo? Replica al vetriolo: "Non mi abbasso più, una volta c'era una battaglia dialettica, ormai...". Insomma, con un governo guidato dalla Meloni e dagli alleati di Lega e Forza Italia, in casa non posso fare altro che accettare.