PiazzaPulita, Formigli su Piantedosi: "Non è un uomo di partito, cos'è"

10 novembre 2022 a

a

a

Niente Giorgia Meloni tra gli ospiti di PiazzaPulita. Corrado Formigli ammette che tra gli ospiti di giovedì 10 novembre non c'è il premier: "Io la invito sempre, ma al momento attuale non viene, come non vengono Salvini. Né mandano qualcuno di Fratelli d'Italia o della Lega. Politici che non credo facciano la differenza sugli ascolti". Poi però il giornalista di La7 raddrizza il tiro: "Certo la Meloni oggi, come Presidente del Consiglio, sarebbe interessante averla ospite. Sarebbe interessante anche sentire il ministro dell'Interno Piantedosi in questa fase. Non è un uomo di partito, è un tecnico".

"Quello mai nella vita": De Benedetti umilia Giuseppe Conte in tv

Quella del giornalista sembra una stoccata, dato che definisce "vergognosa" la scena a cui abbiamo assistito: ossia il braccio di ferro con la Francia, perché "nessuno vuole 200 migranti". Il riferimento è alla Ocean Viking che dovrà ora sbarcare a Tolone. A parlare di questo e altro gli ospiti di Formigli: Antonio Padellaro, Pierfrancesco Majorino, Alessandra Todde, Gianni Cuperlo, Carlo Calenda, Alessandro Zan, Gianfranco Pasquino, Stefano Cappellini, Nunzia De Girolamo.

"Una garanzia". Schiaffo di Corrado Formigli alla Meloni: chi ha chiamato in studio

Saranno loro a discutere, oltre che di ong, delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti e la guerra ancora in corso in Ucraina, con le ultime novità direttamente da Mosca e da Kiev.