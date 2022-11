Vittorio Sgarbi, "quanto dura?": tam-tam impazzito tra le sacre stanze

11 novembre 2022 a

Quanto durerà Vittorio Sgarbi nel suo ruolo di governo? La domanda se la pone Cesare Maffi su Italia Oggi. Secondo Maffi la permanenza di Sgarbi all'interno degli incarichi amministrativi di governo o come nel caso di Salemi di primo cittadino, hanno sempre avuto le ore contate. Il precedendente del 2001 non fa ben sperare. In quell'occasione Sgarbi era sottosegretario ai Beni Culturali sotto il ministro Giuliano Urbani.

Uno scontro durissimo sfociò poi nella revoca dell'incarico per Sgarbi. Secondo Maffi, Sgarbi ha una certa propensione a travalicare il recinto del suo mandato. Di norma un sottosegretario si attiene alle deleghe concesse dal ministro. È quello il perimetro dentro cui è possibile agire, ma di certo Sgarbi per la sua cultura, per la sua estrema professionalità in quanto critico d'arte rappresenta una figura che spesso va oltre il compito impartito dal ministro di turno di cui è sottosegretario.

E la proposta di spostare la Pietà Rondanini, secondo Maffi, è uno di quei passi che va oltre le competenze del sottosegretario. E da qui scatta il dubbio di Italia Oggi: fino a quando resterà in campo nella squadra di governo? Una domanda sibillina che precede qualche scenario clamoroso con un addio in anticipo? Staremo a vedere...