Mezz'ora in più, Annunziata zittita da Valditara: "Offensivo? È la mia opinione"

13 novembre 2022 a

a

a

Una domanda che Lucia Annunziata poteva anche evitarsi quella rivolta a Giuseppe Valditara nella puntata di domenica 13 novembre di Mezz'ora in più. La conduttrice di Rai3, infatti, accoglie il ministro dell'Istruzione così: "Che cos'è per lei avere un padre partigiano ed essere in un governo di destra, sono curiosa?". Immediata la replica di Valditara: "Non c'è niente da dire, la destra a cui appartengo è una destra liberale. Mio padre non potrebbe che apprezzare, dato che combatteva per la libertà e la democrazia. Io sono dell'idea che al momento il paese più sovranista sia la Germania".

"Attenzione": Fini avverte la Meloni, il ministro che finisce nel mirino

Poi ecco che Valditara ricorda l'importanza di "perseguire gli interessi nazionali". Anche questa una frase che non piace alla Annunziata: "Non ho mai votato a destra, questo è risaputo. E per me è offensivo sentirmi dire che ho votato forze politiche che non hanno a cuore questo paese". "Questa è una mio opinione - risponde il ministro -, lei può pensarla come vuole".

"Detto da me ha un significato". Fini, la frase che nessuno ha notato sul Cav

E in merito alla lettera inviata agli studenti, in cui Valditara ricordava i crimini commessi dal comunismo, il ministro precisa: "Un ministro ha il dovere e il diritto di far discutere sulle date fondamentale della storia della repubblica, dell'Europa e della nostra civiltà. Sono partito con il 4 novembre, per invitare a riflettere sul significato del Risorgimento e della Prima guerra mondiale. Questo credo che sia assolutamente positivo, così come riflettere su cosa abbia comportato la caduta del Muro di Berlino: non avremmo l'Europa che abbiamo oggi". Da qui la frecciata conclusiva: "Mi stupisce che qualcuno a sinistra, tra giornalisti e politici, non abbia colto questa occasione per avviare un dibattito sulla libertà e la centralità del nostro sistema rispetto alle esperienze nazifasciste e comuniste. Questa polemica è retrò, come se qualcuno avesse degli scheletri nell'armadio".