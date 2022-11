Mezz'ora in più, la frecciata di Soumahoro a Salvini: "Meglio le ong che un..."

13 novembre 2022 a

Tra gli ospiti di Mezz'ora in più nella puntata di domenica 13 novembre, Aboubakar Soumahoro. Il deputato di Sinistra Italiana viene interpellato da Lucia Annunziata sul braccio di ferro tra Francia e Italia. Ecco allora che l'ospite dice la sua, puntando il dito contro l'esecutivo Meloni: "Meglio le ong che salvano vite in mare che un Governo indifferente a chi grida 'help'".

Il parlamentare, originario della Costa d'Avorio, sottolinea che "chi sbarca in Italia sbarca in un'Unione europea che però non ha una politica unitaria sul tema delle migrazioni. Su 27 Paesi ci sono 27 diverse politiche migratorie". E tra le proposte spunta quella di dire "basta ai decreti Sicurezza" per adottare, invece, misure che "rispettino gli articoli 1 e 3 della Costituzione italiana".

Una chiara frecciata a Matteo Salvini, leader della Lega e ideatore dei decreti citati. Poi, incalzato dalla giornalista di Rai3, ammette di sentirsi "inadeguato" a ricoprire il ruolo di parlamentare quando pensa "a tutti quelli che hanno dato la vita" per assicurare al Paese una democrazia. Il suo obiettivo? "Far sì che le varie anime della sinistra trovino una casa unitaria" e nasca una nuova sinistra che abbia "i piedi nel fango", perché solidale con i più deboli, e "la testa nella Costituzione". Infine l'ennesima frecciata al governo: "Non devono essere le ong a salvare vite umane, ma gli Stati. Ma quando questo non accade, è doveroso per ogni singolo cittadino aiutare chi sta morendo in mare".