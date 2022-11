In Onda, Casaleggio terremota la politica: "Chi mi ha offerto un ministero"

13 novembre 2022 a

a

a

"Dopo mesi di assenza torna in tv Davide Casaleggio, socio-fondatore del Movimento 5 Stelle, da giugno lontano dai grillini". Lo presenta così David Parenzo a In Onda nella puntata di domenica 13 novembre su La7. "Il Movimento è riuscito a portare gli astensionisti a votare, un successo, ma oggi non è così. Molti grillini sono tornati a non votare più, è un dispiacere. Questo è il sentiment che sento da dentro e fuori il Movimento".

Del Debbio insieme a Floris, colpaccio senza precedenti: dalla tv questa rivelazione

Ma non finisce qui, perché incalzato dai conduttori, Concita De Gregorio compresa, Casaleggio afferma di lavorare sempre a qualcosa di innovativo. "Oggi il Movimento è obsoleto, pensiamo a qualcosa di nuovo per la partecipazione diretta". Infine ecco che si lascia andare a un retroscena: "Ho rifiutato il Mise, ma è storia passata. Pensavo al ruolo che ricoprivo, pensavo che fosse più importante la mia piattaforma Rousseau".

"Non li controfirmerei più". Figuraccia-Conte in tv: ora si pente dei dl Sicurezza

Una notizia che fa rizzare le orecchie ai giornalisti: "Come acqua passata? - chiedono -. Chi gliel'ha offerto?". Ma Casaleggio non coglie la domanda. Solo quando la De Gregorio afferma: "Ah, quindi parliamo del Conte 1 e Conte 2...", lui conferma. Insomma, con ogni probabilità, prima che lasciasse i pentastellati, a Casaleggio era stata offerta una poltronissima.