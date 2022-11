Non è l'Arena, Giletti prende a schiaffi Macron: "Niente lezioni dai manganellatori"

14 novembre 2022 a

Massimo Giletti perde le staffe. In studio a Non è l'Arena, il giornalista di La7 si lascia andare a un lungo sfogo sui migranti. Destinataria la Francia. "Io mi sono davvero rotto le scatole - esordisce nella puntata di domenica 13 novembre -. Sono anni che ci troviamo tutte le volte a raccontare questa storia". Ecco allora che Giletti si rivolge al collega d'oltralpe: "Senza ipocrisia, sarebbe ora che la Francia... mi ricordo quando i sans papiers (stranieri senza documenti) erano in una chiesa e voi avete mandato la polizia a manganellarli per cacciarli". Una vera e propria stoccata: "Troppo facile dimenticare. Ognuno ha i suoi problemi, ma noi non accettiamo lezioni da voi".

E ancora: "Sono stufo vedere che questo Paese viene considerato una provincia dell'Europa, dobbiamo prendere atto che su questo tema bisogna sedersi a un tavolo e discutere. Se no si continua a parlare questo problema per anni". E citando Lampedusa, il conduttore ricorda che "è un problema dell'Europa, non solo italiano. Mi sono rotto di questa Europa, non ne posso più".

Proprio i giorni scorsi tra il governo e l'Eliseo c'è stato un vero e proprio scontro, con Macron che è arrivato a minacciare. Parigi, dopo il "no" dell'Italia allo sbarco della Ocean Viking, ha promesso di stracciare gli accordi sui ricollocamenti. Ma non solo, perché ha chiesto agli altri paesi Ue di fare lo stesso in risposta al pugno di ferro italiano. Un clima diventato sempre più teso, tanto da sfociare in una vera crisi diplomatica.