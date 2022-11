Mauro Corona: "L'occasione per spazzare via tutto", impensabile sulla Meloni

16 novembre 2022 a

Mauro Corona, in collegamento come sempre con Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 15 novembre, offre un assist a Giorgia Meloni e al suo governo: "La destra ha finalmente l'occasione per dimostrare com'è e spazzare via tutti i sospetti di razzismo e fascismo". E aggiunge lo scrittore: "Devono comportarsi come si deve e magari verranno apprezzati anche da una parte della sinistra". A una condizione, conclude Corona: "Serve la pietas".

Poi Mauro Corona ricorda che il 17 novembre è la Giornata mondiale della prematurità. Voglio ricordare e aiutare i bambini che nascono prematuri". Sono infatti più di 30.000 i bambini che ogni anno nascono prematuri nel nostro Paese. Grazie ai progressi della medicina e alle cure del Servizio sanitario nazionale sempre più spesso si riescono a superare tutte le difficoltà. Quindi conclude con una citazione di Borges: "Tutti i bambini sono geniali finché non cercano la mediocrità imitando gli adulti, e nella maggior parte dei casi la trovano".