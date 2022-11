Cartabianca, la lezione di Minniti a Orsini: "Sai come si chiama questo?"

16 novembre 2022 a

Il dibattito sulla guerra in Ucraina dopo il caso del missile caduto in Polonia, quindi in territorio Nato si accende nello studio di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 15 novembre. Alessandro Orsini e Marco Minniti hanno infatti due opinioni completamente diverse sul conflitto e su tutte le sue conseguenze. "L’Ucraina è un Paese distrutto, un Paese finito. Io sento discorsi di 'eroismo' ma sono discorsi di propaganda", attacca il professore. Ma l'ex ministro ribatte: "Gli ucraini si stanno difendendo, militarmente reggono e sono arrivati all’offensiva. Questo non lo aveva previsto nessuno".

Quindi, rispetto alla vicenda dei pesanti bombardamenti della Russia su quasi tutte le principali città ucraine, Marco MInniti osserva: "Se io lancio cento missili mentre altri stanno cercando una via percorribile per la pace, questa si chiama provocazione". Una tesi che non può non essere condivisa. Ma si sa che il professor Orsini è sempre contrario e deve dire la sua. Così anche sul lancio di missili, afferma che è tutta colpa nostra, insomma, non di Vladimir Putin e della sua armata: "Il blocco occidentale sta sbagliando a fare il muro contro muro con la Russia", conclude. "Serve una forte iniziativa diplomatica".