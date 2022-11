Polonia, il grave sospetto di Mosca: "Cosa c'è davvero dietro al missile"

16 novembre 2022 a

Nella guerra tra Russia e Ucraina c'è un nuovo fattore: per la prima volta dall'inizio del conflitto un missile è caduto sul territorio di un Paese Nato, la Polonia facendo due vittime. La comunità internazionale e soprattutto i Paesi appartenenti al Patto atlantico invitano alla prudenza.

"Missili russi sul villaggio polacco, 2 morti". Tam tam impazzito: "Ora Articolo 5 Nato"

Biden afferma che è altamente improbabile che il missile possa essere partito dalla Russia mentre gli stessi polacchi parlano di un missile della contraerea ucraina. Le indagini sono ancora in corso e cercheranno di andare ad accertare la reale dianmica dei fatti. Ma Mosca, all'indomani della altissime tensioni con la Polonia e con la Nato, prova a dare una sua versione su quanto accaduto e parla apertamente del tentativo di voler scatenare una guerra tra la Russia e la Nato con un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti.

"Ogni centimetro". Missili russi sulla Polonia, le prime terrificanti parole del Pentagono

Il vice rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, ha definito i missili caduti sulla Polonia un tentativo di "provocare uno scontro militare diretto tra la Nato e la Russia, con tutte le conseguenze per il mondo intero". Lo ha scritto su Telegram, aggiungendo che "i fatti sono importanti e indicano sempre più chiaramente il non coinvolgimento della Russia nell’atterraggio dei missili sul territorio polacco". "Un altro fatto è l’immediata isteria del regime di Kiev e le richieste di punire la Russia, prontamente recepite dai polacchi, che da tempo sono affetti da russofobia", è il commento di Polyansky. Parole forti che aprono scenari nuovi sul missile caduto in Polonia.