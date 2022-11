Giorgia Meloni, sfregio-vip: "Falsa, fa la vittima sfruttando la figlia"

17 novembre 2022 a

a

a

Claudia De Lillo, Assia Neumann Dayan e Furio Colombo non bastano a Selvaggia Lucarelli. Per lei Giorgia Meloni fa solo la vittima, non esiste alcuna polemica sulla figlia a Bali. "La storia che Giorgia Meloni sia stata duramente attaccata per aver portato la figlia al G20 è falsa - cinguetta senza mezzi termini prima di passare alle accuse -. Lei usa il vittimismo come propaganda contro la sinistra da tempo, e vedo che funziona perché nessuno le dice un semplice: ma tolti i soliti 4 gatti, chi l’avrebbe crocifissa?".

"Dà dello sciacallo a Formigli?". Selvaggia, crisi di nervi contro la Meloni

I "soliti 4 gatti" per la Lucarelli che, evidentemente, dimentica un piccolo dettaglio: dopo la sparata di Colombo su La7 è scoppiato un vero e proprio putiferio. Ospite di Myrta Merlino, l'ex senatore e direttore de L'Unità si è lasciato andare a un parallelismo vergognoso citando "bambini in top class" come la figlia della premier e quelli che annegano in mare nel Mediterraneo. Parole imbarazzanti, tanto che la stessa conduttrice è stata costretta a intervenire.

Battuta-horror, lo zio di Francesco Valdiserri distrugge Selvaggia Lucarelli: la vergogna più grande

Ma Colombo è in buona compagnia. Come dimenticare gli attacchi piovuti su due importanti quotidiani, Repubblica e La Stampa? Qui la De Lillo ha scritto: "Perché quindi, in quei quasi quattro giorni che richiedono ogni energia mentale, fisica ed emotiva di un capo di Stato, Giorgia Meloni ha scelto di prendere su di sé il carico di una figlia al seguito?". Non da meno la Dayan: "Sono piuttosto certa che Meloni non avrebbe problemi a colloquiare con la Cina mentre aiuta Ginevra a fare le sottrazioni, sperando che non confonda le parti. Tutte le mamme lo fanno, lo fa anche lei. Certo, io se fossi in lei mi farei questi tre giorni a Bali tra adulti, figlia mia scusami ma mamma sta salvando l’Italia, se hai bisogno chiedi a papà, torno presto, lavati i denti". Solo "4 gatti" direbbe la Lucarelli...