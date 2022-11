Greta Thunberg? "Quanti milioni ha incassato": il ritiro, ora si capisce tutto

17 novembre 2022 a

Greta Thunberg si ritira dalle scene. L'ambientalista 19enne ha annunciato l'addio ai seguaci gretini. Ma non senza raccogliere i dorati frutti. L'attivista rimarrà comunque l'immagine per eccellenza degli studenti che hanno saltato la scuola per scendere in piazza contro l'inquinamento climatico. Non solo, perché ItaliaOggi si addentra in quello che potrebbe essere il prossimo futuro. "Greta - si legge - ha pescato gonzi & milioni, adesso si gode poltrone & divani: finirà in qualche board di inetti e di parassiti che passano da un vertice a un pranzo a una Coop a un brindisi all'altro: anche quello è un bel vivere".

Com'è noto nel 2020 ha dato vita alla sua Fondazione, voluta per promuovere la sostenibilità ecologica e sociale e la salute mentale. Ad aiutarla nella creazione i 100.000 dollari che le sono stati elargiti in qualità di vincitrice del Right Livelihood, noto anche come il Nobel alternativo. Poi, più avanti, ecco il premio da 1 milione di dollari ricevuto per aver vinto il Gulbenkian per l’umanità. Anch'esso devoluto interamente "attraverso la mia fondazione, a diverse organizzazioni e progetti che lavorano per aiutare le persone in prima linea, colpite dalla crisi climatica e dalla crisi ecologica". Insomma, qualche entrata nelle casse della Thunberg c'è stata.

Ma - prosegue ItaliaOggi - "i suoi peccati son di quelli mortali". Per il quotidiano l'attivista non ha fatto altro che "incarnare il volto balordo della globalizzazione. Ha scatenato disinformazione più tossica della famigerata Co2. Ha diffuso l'idea che non serve studiare, basta riempirsi la bocca di formule, di smorfie e se vanti una patologia, tanto meglio: nessuno oserà contraddirti e potrai aggredire chiunque con l'isteria dell'eterna mocciosa incarognita (da cosa, poi?)". E ora, dopo tutta questa fatica, si dimette passando il testimone a personaggi ben più giovani di lei.