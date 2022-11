Papa Francesco, la telefonata raggelante: "Vedi di non morire"

19 novembre 2022 a

a

a

Un rapporto ruspante, quello tra Papa Francesco e sua cugina Carla Rabezzana. Il pontefice argentino in giornata arriverà in provincia di Asti per trovare il ramo italiano della sua famiglia, facendo una sorpresona alla signora che ha festeggiato i 90 anni lo scorso 8 novembre. La visita di Bergoglio, ovviamente, ha generato fermento in tutta la comunità di Portacomaro: al pranzo di famiglia parteciperanno circa 30 persone, tra cugini di secondo grado e pronipoti.

Papa Francesco tradito dai cattolici: alla marcia della pace...



"E' un bel regalo che mi fa mio cugino Giorgio, non lo merito! L'emozione certamente è grande, ma mi perdoni sono molto indaffarata perché devo preparare tutto in casa", spiega la signora Carla intervistata da Fabio Marchese Ragona, per il Giornale. Niente bagna cauda, però, sebbene sia il piatto prediletto da Sua Santità: "Farò qualcosa di leggero perché non posso fargli cambiare i suoi ritmi: deve fare anche un riposino pomeridiano quindi non posso appesantirlo troppo". Nel sobrio menù, "ci sarà l'insalata russa, delle verdure, l'arrosto. Queste cose qui. Tutto molto semplice e leggero".

"Terza guerra mondiale": il Papa fa tremare il mondo, ecco cosa ha detto

Tra Carla e Jorge il rapporto va avanti da decenni: "Mia mamma Ines era cugina di primo grado del papà di Giorgio. Ma siamo stati sempre molto legati. Veniva a Torino quando era già un gesuita più che trentenne: l'ho incontrato quando doveva andare a Francoforte per i suoi studi. In età più adulta, quando era già cardinale e veniva in Italia per andare in Vaticano a fare le sue riunioni, veniva a trovarmi e lo ospitavo sempre volentieri a casa mia". E non sono mai mancate le ironie: "Ci sentiamo spesso, in pratica una volta al mese e ogni volta mi prende in giro. Quando rispondo al telefono lui dice: Pronto? È la casa di riposo? E io ogni tanto ribatto: Non prendermi in giro perché potresti finirci tu!. E lui replica: Eh, questo lo vedremo...". Considerando il precedente di Papa Ratzinger, una battuta decisamente sibillina. Quando Francesco le ha annunciato la visita, "sono rimasta davvero senza parole, non sapevo più che dire - spiega Carla -. E anche in quel caso ha sdrammatizzato: Se non vuoi, non vengo eh!. A quel punto ho detto che avevo il batticuore e ha aggiunto: Vedi di non morire!".