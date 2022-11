David Parenzo, delirio egomaniaco: "Elon Musk, questa cosa è inaccettabile"

19 novembre 2022 a

Per una serie di differenti motivi, Elon Musk è l'uomo del momento. L'imprenditore è balzato agli onori delle cronache in primis per l'acquisizione di Twitter e il seguente sondaggio interno tra dipendenti, ai quali ha chiesto lunghi turni di lavoro, massimo impegno e di scordarsi le promozioni. Risultati? Dimissioni di massa, tanto che il quartier generale di Twitter resterà chiuso fino a lunedì.

Dunque di Musk se ne è parlato per l'appello di Matteo Salvini, il quale ha detto di non vedere l'ora di vederlo in Italia, "per lui le porte sono sempre aperte". Appello al quale ha risposto lo stesso Musk, affermando di voler a sua volta incontrare il leghista.

Dunque il sondaggio su Donald Trump. Elon Musk, sul suo profilo di Twitter, ha infatti lanciato un sondaggio in cui chiede a tutti i suoi follower se vogliono riammettere o no il tycoon ed ex presidente degli Stati Uniti sul social da cui fu bannato. Per ora è in testa il "sì", milioni le risposte ottenute dal sondaggio.

Ma quel sondaggio non piace a David Parenzo, il quale sente il bisogno di farlo sapere a tutti i suoi seguaci, sempre su Twitter. Parenzo alza il metaforico ditino e cinguetta: "Trovo davvero incredibile che la decisione su Trump venga rimessa alla volontà del 'popolo' della rete sulla base di un sondaggio farsa, fatto da un imprenditore che ha solo l’interesse a vendere il suo prodotto. I valori non sono negoziabili così Elon Musk", conclude Parenzo, citando addirittura Musk su Twitter, in un completo delirio egomaniaco. E insomma, vuole decidere lui, David: per Donald Trump non c'è posto.