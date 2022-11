In Onda, Parenzo zittito da Senaldi: "Cos'è per te l'Europa"

12 novembre 2022 a

Pietro Senaldi e David Parenzo hanno dato vita a un botta e risposta sulla questione dei migranti, dalla quale è scaturita una vera e propria crisi diplomatica tra Italia e Francia. Il condirettore di Libero ha fatto notare al conduttore di In Onda che la sua visione dell’Unione europea è un po’ distorta, in relazione al fatto che consideri praticamente irrilevanti Malta, Cipro e Grecia che hanno scritto una lettera all’Ue insieme all’Italia.

“Secondo Parenzo l’Europa non è un’istituzione democratica - ha dichiarato Senaldi - ma un grande bracco di ferro fin cui Malta e gli altri paesi non contano nulla, contano solo Francia e Germania. Ci sono tre aspetti che mi preme sottolineare: quanto accaduto costituisce un problema per la Francia, che ha fatto un grosso buco nell’acqua, rivolgendo un appello all’Europa che non è stato accolto. Per l’Italia invece si tratta di un successo perché il comunicato con gli altri Paesi è chiarissimo e pone l’accento sul casino fatto dalle ong”.

“Poi c’è la questione di non mischiare le razze - ha proseguito Senaldi - negli Stati Uniti Biden ha proseguito la politica di contrasto all’immigrazione illegale di Trump e questo ha comportato che gli stipendi si sono alzati, permettendo di reggere l’inflazione. Quindi in definitiva noi abbiamo vinto dal punto di vista diplomatico, mentre le ong fanno casino e l’immigrazione incontrollata produce un danno sociale”.