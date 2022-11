In Onda, la De Gregorio incalza Provenzano e Pd: "Ma come li scegliete?"

19 novembre 2022 a

Si parla della crisi di identità del Partito democratico a In Onda. Ospite della puntata di sabato 19 novembre su La7 Beppe Provenzano. "È arrivato il momento di scegliere se tornare a fare la sinistra o regalarla ad altri come al Movimento 5 Stelle". L'ex ministro e deputato parla di "una comunità larga che non si sente rappresentata, finalmente però si parte".

Il riferimento nello studio di David Parenzo e Concita De Gregorio è alla fase congressuale avviata dai dem. Su questo la conduttrice incalza Provenzano: "Io intendevo dire che c'è un problema del Pd che tende a ignorare chi è sul territorio o chi non è iscritto al Pd, come Elly Schlein. Per questo volevo chiederle: ma con che criterio scegliete chi si candida?".

E ancora, la De Gregorio: "In Lombardia candidate chi è del centrosinistra, in Lazio un nome con il Terzo Polo". Domanda che mette in difficoltà Provenzano, che subito tenta di giustificarsi: "A scegliere di non fare le primarie è stata la coalizione. Ecco allora che subentra Massimo Franco, anche lui con parole tutt'altro che al miele per il Pd: "Le primarie vanno bene solo quando sono pilotate, se sono a sorpresa allora non si fanno".