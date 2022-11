Enrico Mentana, attacco durissimo a Salvini: "Spero sia una sparata"

21 novembre 2022 a

Enrico Mentana va all'attacco e punta il dito contro la Lega che ha proposto un bonus per i matrimoni in chiesa. Una mossa anche per contrastare il calo dei matrimoni religiosi. Va detto che nella serata di ieri secondo alcune indiscrezioni, il bonus proposto dalla Lega riguarderebbe tutti i matrimoni, anche quelli civili.

Ma Mentana ha immediatamente attaccato il Crarroccio con un lungo sfogo su Facebook: "Leggo sul sito di Repubblica: "Calano i matrimoni religiosi, la Lega propone bonus fino a 20mila euro per chi si sposa in chiesa". Spero sia una sparata da comizio e invece scopro, scorrendo l'articolo del bravo Di Cicco, che si tratta di un disegno di legge già presentato da quel gruppo parlamentare. Balzano subito all'occhio profili di probabile incostituzionalità: si favorirebbe in generale con l'incentivo il matrimonio religioso rispetto a quello civile, si favorirebbero alcune categorie (sarebbe necessaria la cittadinanza da almeno 10 anni) e alcune condizioni economiche (fino a 23mila euro di reddito)".

E ancora: "Ma sopra a tutto si introdurrebbe un principio, "religioso è più conveniente che laico", che svilisce la stessa idea di fede. Se in Italia ci si sposa meno in chiesa non è per ragioni economiche, ovviamente". Infine afferma: "La discesa segue la stessa traiettoria della crisi delle vocazioni e asseconda una progressiva secolarizzazione della società, e non si può frenare per legge, e a spese del contribuente".