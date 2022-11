Stasera Italia, delirio-Caprarica: "Che immagine diamo?", vietato abbassare le tasse

21 novembre 2022 a

Vietato tagliare le tasse. Perché tagliare le tasse dà una cattiva idea dell'Italia di futuro. Questo, in estrema sintesi, il succo dello sbalorditivo intervento di Antonio Caprarica a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 21 novembre.

In studio con gli ospiti si dibatte della manovra, quella che il CdM è chiamato al varo proprio nei minuti del dibattito. E secondo Caprarica, la manovra manca di visione. "Il problema sta tutto lì. Ho fatto i conti da quella lista della spesa. Seicento milioni per la flat tax, 800 milioni per le pensioni. Ma scusate, questi interventi, oltre che essere graditi a una buona fetta dell'elettorato dell'attuale governo, che idea ci danno dell'Italia di domani?", tromboneggia Caprarica.

E ancora: "Non sarebbe stato più conveniente e in grado di esprimere una visione mettere quella posta, come si dice nel poker, scommetterla sulla scuola o su un intervento radicale sulla sanità, uno dei settori cruciali e drammatici di questo paese? Questo è il punto della faccenda. Invece abbiamo questi piccoli segnali su pensioni, autonomi, flat-tax. Manca il disegno", conclude solenne Antonio Caprarica. Come detto in premessa, secondo lui abbassare le tasse significa non avere visione. Convinto Caprarica...