Stasera Italia, Vittorio Sgarbi: "Immagino ci sia", gelo in maggioranza

20 novembre 2022 a

Ha tirato il freno, Giorgia Meloni? A Stasera Italia, su Rete 4, Barbara Palombelli e i suoi ospiti discutono della legge di bilancio, nei minuti in cui la maggioranza si è riunita per delinearne le linee guida. "I punti della manovra saranno vivamente legati a sostenere i lavoratori che hanno avuto difficoltà a lavorare, dagli albergatori ai ristoratori, durante il periodo del Covid e chiamati a pagare tasse come se avessero lavorato", è l'auspicio di Vittorio Sgarbi.

"La tassazione dev'essere commisurata alla possibilità di pagamento di chi lavorato non ha - sottolinea ancora Sgarbi, fresco di nomina a sottosegretario alla Cultura -. Immagino che tra le misure più importanti ci siano quelle delle cartelle esattoriali e del rapporto con Equitalia". Misure che, però, potrebbero non rientrare nella manovra o perlomeno non nella misura auspicata da Lega e Forza Italia.

"Siamo in mezzo alla più grande crisi energetica degli ultimi 50 anni e l'inflazione è al 12% - ammonisce Alessia Morani, del Pd -. Quello che viene stanziato per le bollette è 21 miliardi, meno di un terzo di quanto ha già stanziato Draghi quest'anno. Più che una manovra economica è un decretino, se vogliamo dirla tutta hanno replicato le misure di Draghi però più piccoline. Non c'è nulla sui salari, le persone oggi devono scegliere se pagare le bollette o fare la spesa. Sono sparite dai radar tutte le promesse elettorali..." .

"Però i 1.000 euro di pensione minima sono rimasti...", la interrompe la Palombelli. "Coi soldi del monopoli, lo faranno - è il sarcastico commento della Morani -, mi pare non ci siano nemmeno le risorse per la rivalutazione degli assegni di 16 milioni di pensionati...".. Si avverte quasi una punta di soddisfazione: forse l'ex deputata marchigiana del Pd dimentica che se le casse sono vuote la responsabilità non è di questo governo.