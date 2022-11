Otto e Mezzo, Bocchino fa esplodere la Gruber: "Ma per favore!"

21 novembre 2022 a

Una puntata esplosiva, quella di Otto e Mezzo andata in onda su la7 nella serata di lunedì 21 novembre. Ad infuocare lo studio di Lilli Gruber lo scontro continuo, durissimo, spesso scorretto tra Italo Bocchino e Stefano Feltri, direttore di Domani. E insomma, la conduttrice a tratti sembrava esasperata dalle continue interruzioni, dalle stoccate, dalla polemica infinita.

E così, ad un certo punto, prendendo de facto posizione contro Bocchino, ecco che Lilli la rossa si lascia andare. Del tutto: "Allora io posso dire che io sto dalla parte di quelli che pagano le tasse. È chiaro?", esclama ad alta voce. E Bocchino: "Noi le paghiamo alla fonte, tutti quanti". Ma la Gruber non ci sta: "No, questo concetto non è così chiaro perché sennò non avremmo questa evasione fiscale che abbiamo in Italia che supera i 100 miliardi all'anno", ribatte.

Finita? Nemmeno per idea, perché Bocchino a quel punto si gioca il jolly: "Mi scusi ma l'evasione è cresciuta con il centrosinistra. Qui c'è il grafico, lo guardi. Non veniteci a fare lezioni". Apriti cielo. "Non facciamo nessuna lezione. Per favore... io sto dalla parte della legalità", tuona la Gruber. "E perché io sto dalla parte dell'illegalità secondo voi?", la infilza nuovamente Bocchino. E a quel punto, vedere il video per credere, Lilli Gruber sembra sul punto di esplodere.

Otto e Mezzo, Bocchino fa sbroccare Gruber: il video