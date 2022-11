Otto e mezzo, Lilli Gruber furibonda: "Io sto con chi paga le tasse"

22 novembre 2022 a

"Io sto dalla parte di chi paga le tasse! È chiaro?": Lilli Gruber prende posizione a Otto e mezzo, la trasmissione in onda ogni sera su La7. "Noi le paghiamo alla fonte, tutti quanti", è intervenuto Italo Bocchino, ospite del talk. Ma la Gruber non ci sta: "Purtroppo questo concetto non è così chiaro altrimenti non avremmo questa evasione fiscale in Italia che supera i 100 miliardi all'anno", ha spiegato la giornalista e conduttrice. A cui Bocchino ha risposto: "Però è salita durante i governi di centrosinistra, qui c'è il grafico, se vuoi te lo guardi...".

"Non venite a fare lezioni", ha continuato il direttore del Secolo d'Italia, rivolgendosi alla Gruber e al direttore del quotidiano Domani Stefano Feltri, pure lui ospite della trasmissione. "Vabbè adesso vediamo col nuovo governo", ha controbattuto la conduttrice. Che poi ha precisato: "Noi non facciamo nessuna lezione, per favore".

La presa di posizione di Lilli Gruber a Otto e mezzo

"Eh no Stefano mi fa la lezione", ha insistito Bocchino, facendo riferimento al collega Feltri. "Voi due discutete come volete - ha perso la pazienza la Gruber -. Io sto dalla parte della legalità e la legalità è pagare le tasse". "E perché io sto dalla parte dell'illegalità secondo voi?", ha chiosato Bocchino.