DiMartedì, Elsa Fornero vede Salvini e sbotta: "Che faccia..."

Elsa Fornero risponde a distanza a Matteo Salvini. Ospite di DiMartedì nella puntata del 22 novembre su La7, l'ex ministro del Lavoro replica al leader della Lega che, in un filmato mandato in onda da Giovanni Floris dice: "Elsa Fornero parla così perché non ha mai lavorato nella sua vita, quindi dovrebbe solo vergognarsi e stare zitta". E ancora, Salvini sul palco in campagna elettorale: "Se ci avrete dato il voto e non avremo fatto quello che ho detto stasera, siete titolati a spernacchiarmi: via legge Fornero e sì a Quota 41".

Ecco allora che l'economista dice la sua: "Sono cose che direbbe anche qui stasera. Certo, la cancelleranno, non l'hanno fatto ieri solo perché c'erano dei vincoli europei". Poi la Fornero ci va giù più pesantemente: "Lui ha questa faccia tosta di ripetere le cose anche quando sono smentite dai fatti da parecchio tempo. Mi consenta di dire che noi avevamo combinato che sarei stata qui stasera, ma è un caso che sarei uscita questa notte la legge Finanziaria".

Ma dalla Fornero gli insulti a Salvini non sono una novità. Solo qualche settimana fa sull'attuale ministro delle Infrastrutture l'economista si esprimeva così: "Salvini dice ogni giorno bugie e purtroppo ci sono persone che ci credono e applaudono. Questi slogan sono anche basati su un'ignoranza dei dati di fatto. Gli anziani devono lavorare un po' di più. Chi lavora ed è in buona salute, perché non dovrebbe lavorare qualche anno in più?".